Elsa PEYTAVI / MATHIEU-DAUDÉ

Qui suis-je ?

Je suis une jeune femme passionnée et ultra dynamique.

Avec 6 ans d'expérience dans l’événementiel et la communication, je m’adapte facilement à tous types d'événement, en les gérant de A à Z ou en m'intégrant à une équipe à tout moment du projet, lorsque le besoin se fait sentir.



Je suis disponible pour des missions freelance dans toute la France, à la journée, la semaine ou au mois, en fonction des besoins de mes clients : agences événementielles, services de communication, ou tout type d'organisation pour des professionnels comme les particuliers.



Comment puis-je vous aider ?

• Gestion d'un event de A à Z (prise de brief, accompagnement, réalisation de la recommandation, régie sur place, Post production après event).

• Création de la communication liée à l'événement, fils rouge, scénographie, mobiliers...

• Gestion des acteurs de l'événement : prestataires en tous genre, hôtes(ses), techniciens et régie technique (son, lumière, vidéo), traiteurs…

• Gestion du toppage et des contraintes techniques.

• Gestion des budgets.

• Quelques références : Client du secteur bancaire (convention annuelle 270K€), Client chaine TV Régie (lancement de produit 120K€), Client maison d’édition (Cérémonie Awards 80K€), UEFA 2016 (divers sponsors 300K€)...



Dans quels domaines j’interviens ?

En BtoB :

- lancements de produits, roadshow

- séminaires, team buildings, incentives, conventions

- soirées de gala, remises de prix...

ou en BtoC

- anniversaires

- mariages

- soirées privées…



N'hésitez pas, contactez moi !



Mes compétences :

Evénementiel

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Marketing

Publicité

Communication