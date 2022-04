J'évolue dans le milieu de l’enseignement et la recherche depuis bientôt 9 ans. Mon parcours m’a permis d’appréhender particulièrement les enjeux économiques et sociaux liés au développement des territoires et à la transition écologique. Dotée d'une capacité d'écoute, de synthèse, d'analyse et d'un sens du relationnel, je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi dans un autre secteur d'activité.