Elsa PRUDENT

Actuellement en CDD comme Ingénieur d’Etude en écologie microbienne, je travaille sur la métatranscriptomique des microorganismes présents dans divers sols spécifiques.

Ce poste m’a permis d’enrichir mes connaissances en microbiologie et de consolider un savoir faire technique en biologie moléculaire.

Après une expérience dans une entreprise privée et sur les organismes procaryotes, j’ai pu explorer le côté public de la recherche chez les eucaryotes.

J’ai donc pu avoir une vision des deux grands domaines de la recherche (fondamentale et appliquée) ainsi qu’acquérir une méthode de travail relative à chaque environnement.





D'un très bon relationnel et de nature dynamique, j'ai su m'intégrer rapidement lors de chacune des missions et projets auxquels j’ai pris part. Organisée et rigoureuse, je mets à disposition mes compétences scientifiques tout en souhaitant participer à la réalisation de nouveaux projets.



Mes compétences :

Bactériologie

Biologie

Biologie moléculaire

Biologie moléculaire et cellulaire

dynamique

Écologie

Génétique

Génomique

Gestion de projet

Infectiologie

Microbiologie

Milieu Associatif

Sérieuse

Virologie