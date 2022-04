Blanco AMANDINE

Titulaire d’un Master professionnel de Génétique et Biologie de la Cellule option INFECTIOLOGIE de Lyon I, j'ai auparavant été diplômée d'une Licence (L3) de « Biologie Générale » à l’UJF (Grenoble) et d'un BTS de "Biotechnologie" au Lycée la Martinière Duchère (Lyon): ce parcours m'a permis d'aquérir une approche terrain en plus d’une formation transversale.

Je dispose de différentes expériences professionnelles à la fois en recherche fondamentale et appliquée, en laboratoire public et privé, ainsi que dans les domaines de la virologie, vaccinologie et bactériologie.

A travers ces approches professionnelles j’ai pu montrer mon sens des responsabilités, de l’organisation, de la communication et également celui de la rigueur et de la ténacité.



Compétences informatiques

Vector NTI, NCBI, ExPASy, Swiss-Prot, PROSITE, ClustalW, MaGe.

Autres activités : BAFA - AFPS - Permis B



AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Association des Activités de Haute Combe de Savoie

- 2006 : Responsable du Centre de loisirs de Grésy sur Isère (2 mois)

- 2005 : Animatrice du Centre de loisirs de Frontenex (2 mois)

Cours du soir pour des élèves issus de 3ème

- 2004-2006 : Matières enseignées : mathématiques et physiques



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Microbiologie

Recherche et développement

Virologie

Bactériologie

Microscopie confocale