Elsa RAMONDOU

A partir du 1er juillet 2016 : Responsable Services et Conseils vigne du Groupe Coopératif Maïsadour - INOVITIS



Du 1/10/2015 à juin 2016 : Responsable Technique dans l'Agrodistribution en Gironde



De 2012 à 2015 : Responsable Services chez VITIVISTA



De 1999 à 2012 :

Intervenant à l’ENITA de Bordeaux sur la licence Professionnelle Vigne et vin, option qualité environnement.

Conseiller Viticole & Vinicole: Co gérant de DIONYS Vignobles & Terroirs, SARL créée avec 2 associés, avec comme missions :

Suivi technique ( audit de terroirs, mode de conduite de la vigne avec les différents travaux, planning de traitements phytosanitaires, appels d’offres …) auprès de vignerons indépendants et de propriétés de négoce, aide à la mise en place de la certification agriculture raisonnée, mise aux normes des exploitations viticoles suivies, aide à la mise en place de cahiers des charges de la grande distribution et du négoce, traçabilté, HACCP, suivi technique pendant les vinifications sous la direction du négoce sur les propriétés partenaires, formation de personnels à la vigne et au chai.

Administratif et comptabilité pour la SARL depuis sa création.



1999 : Vinification sur les propriétés partenaires d’un négoce (Ginestet S.A)dans L’Entre deux Mers et Médoc (3 mois).

1999: Mise en place de la gestion parcellaire pour la Cave Cooperative de RAUZAN

(4 mois).

1998 – 1999: Vinification en Californie chez KENDALL & JACKSON (6 mois).

1998 : Vinification en Australie chez PFEIFFER Winery (6 mois).



1996 - 1997 : Conseiller Commercial au Crédit Agricole d’Aquitaine (15 mois).



Mes compétences :

dynamique

Perseverance

Respect d'autrui