Elsa SALABI

Bonjour, je suis actuellement Directrice Digitale chez DDB Health Paris, où je suis également représentante de la marque Tribal DDB Worldwide. Bilingue (anglais et français), j'ai plus de 12 ans d'expérience dans le secteur des affaires internationales dans les domaines de la communication et dans les activités marketing pour le grand public et ces dernières années dans l'a communication santé. Chirurgien dentiste d'origine ayant une passion pour la créativité et pour l'innovation, j'ai été recruté dans le milieu publicitaire en tant que conceptrice créative, puis chef de création. J'ai évolué en tant que responsable commerciale et maintenant responsable des opérations digitales. Ces expériences approfondies dans la créativité, dans la relation commerciale et dans les nouvelles technologies m'ont permis d'être actrice polyvalente pour des problématiques diverses dans le monde des affaires.



Mes compétences :

Stratégie digitale

Communication

Créativité

Webmarketing

Conception-rédaction

Relations internationales

Management commercial