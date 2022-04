Comédienne ayant beaucoup tourné pour le petit écran, je cherche un agent artistique (le mien ayant fermé ses portes il y a quelques années). J'ai une solide expérience face à la caméra, et les tournages me manquent vraiment !



Mes compétences :

Chant

Coaching professionnel

Enseignement artistique

Mise en scène

Théâtre

Télévision

Cinéma

Voix off