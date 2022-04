Elsa SALCIN

OSEZ le THÉÂTRE pour

• GAGNER en CONFIANCE

• DÉVELOPPER votre PRÉSENCE

• COMMUNIQUER avec AISANCE

et ATTEINDRE vos OBJECTIFS.



Forte de plus de 20 ans de pratique dans la formation et de maîtrise du théâtre comme outil de formation, passionnée par mon métier, à travers Actio Oratoria, je propose mes services de formatrice en communication / prise de parole à partir des techniques théâtrales.



Mes objectifs

• Mettre mes compétences et mon expérience en pédagogie, en jeu théâtral et en sciences humaines au service de l’apprentissage de la communication dans un cadre professionnel.

• Offrir des formations sur mesure de haut niveau, en petits groupes et individuelles, basées sur des méthodologies sérieuses et éprouvées, des supports qualitatifs et des exercices pratiques, ludiques et efficaces.

• Relier le théâtre et la formation. Permettre à chacun de découvrir que les techniques théâtrales sont des outils fantastiques pour développer les capacités de communication, pour oser en confiance.



Mes compétences

• Maîtrise des techniques théâtrales.

• Pédagogie adéquate et structurée en fonction des besoins et des projets.

• Capable de créer une excellente dynamique en 30 minutes.

• Gestion cadrante et libérante des groupes.

• Écoute et observations pointues.

• Verbalisation claire et respectueuse des points à améliorer.

• Sens du contact, dynamisme, enthousiasme, bienveillance et empathie.



www.oratoria.be

info@oratoria.be

www.facebook.com/oratoria.be



