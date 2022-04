Elsa SÁNCHEZ

Diplômée d’un Master II et ayant exercé dernièrement comme Assistante du Directeur Technique du 51e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, je cherche aujourd’hui un poste d’Assistante Administrative.



Mes différentes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir une polyvalence et une autonomie professionnelle ainsi que des compétences dans le domaine de la gestion.



Dynamique et possédant un grand sens du relationnel, j’apprécie le travail en équipe tout en sachant mener à bien mon travail de façon autonome et je m’efforce d’être rigoureuse en chacun de mes engagements. Dotée d'un bon sens de l'organisation et m'adaptant facilement à un nouvel environnement, je pense regrouper l'ensemble des qualités nécessaires pour être une collaboratrice efficace.





Mes compétences :

Espagnol

Initiative et autonomie

Gestion de projets

Rigueur et Implication

Ecoute autrui avec patience

Ecoute client

Ecoute & Initiative

Organisation professionnelle

Programmation

Travail en équipe

Organisation

Rédaction

Gestion

Communication

Montage