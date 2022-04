Elsa SÉLÈNE

Je suis actuellement en recherche d'un poste dans la vente , Je suis disponible de suite.

Titulaire du baccalauréat économique et social j'ai le souhait d'exercer le métier de vendeuse .



Sérieuse, organisée et de part mes précédentes expériences professionnelles, j'ai développé une capacité de communication avec le client et d'écoute pour pouvoir répondre à leurs attentes et je sais également travailler en équipe, je suis aussi polyvalente.

Dans les différents poste de vendeuse j'ai tenues le magasin en faisant de l'accueil et du conseil client , de la réception de colis , du rangement des articles, de la gestion de caisse .





Mes compétences :

Travaille d'équpe

Capacité de prise de décision

Communication

Gestion et organisation d'un planning

Encadrement de groupe

Conseil client

Encaissements et décaissements

Ouverture de magasin

Fermeture de magasin

Gestion de stocks

Mise en rayon

Antivolés

Scanner code barre

Encaissement

Travail en équipe