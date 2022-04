Elsa SOB MANELEKEU

Bonjour,

Je suis Sob Manelekeu Elsa. Actuellement je suis en quatrième année cycle ingénieur en Informatique (3il) à l'institut universitaire de la Cote de Douala. Je suis à la recherche d'un stage académique d'une durée de deux mois.



Je suis à l'écoute de toute opportunité disponible.



Merci d'avance.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

SQL

Cascading Style Sheets

Personal Home Page

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

LabVIEW

Java

HTML5

C Programming Language

Meteor.js

Configuration de base réseau

Base de données

Merise

Langage de modélisation objet uml

UML/OMT

UNIX

NetBeans

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Merise Methodology

Linux

LAN/WAN > VLAN

JavaScript

C++

Apache WEB Server