Elsa SURPLIE

Diplômée d'un BTS management des unités commerciales et d'un titre professionnel en comptabilité, je vous propose ma candidature afin d’intégrer votre service administratif et comptable.





Je serai ravie de mettre à votre disposition mes connaissances et mon savoir faire tant sur les travaux courant de la comptabilité, et de la paie, que sur la clôture de fin d'exercice. Mais aussi sur tous autres dossiers administratifs





De plus je dispose de 6 ans d'expérience dans la distribution spécialisée en tant qu'assistante responsable de magasin, ce qui m'a permis d’acquérir une très grande polyvalence. Mon expérience professionnel ainsi que mes formations sont complémentaires.



Mes compétences :

Excel

Word

Back-store

SAP gestion des stock

Back-office

SAP

back office

WinSis

Microsoft Word

Microsoft Excel

Encaissement

Accueil des clients

Gestion des stocks

Comptabilité générale

Mise en rayon

Microsoft Office

Comptabilité