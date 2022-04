Elsa TCHOUNGAN

Manager en gestion financière a la base, j ai complété ma formation en management en intégrant la formation en qualite et projet à l' IAE de Tours dans le but d'être un manager transversal apportant ma contribution à l'atteinte des différents objectifs stratégiques et financiers de l'entreprise.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Excel

Audit

Visual Basic for Applications

SAP

Microsoft Word