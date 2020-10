Société de Conseil et d'expertise, le Groupe SOFT COMPANY a, dès sa création en 1991, pris le parti de l'anticipation.



Avec près de 300 collaborateurs, nous accompagnons les entreprises dans la mise en place, l'évolution et le maintien de leur système d'informations.



Les acteurs majeurs du marché des solutions IT font chaque jour confiance au savoir-faire de SOFT COMPANY pour accompagner nos clients.



Avec 3 offres de service, SOFT COMPANY accompagne les grands entreprises dans le cadre de projets réalisés en assistance technique ou sous forme forfaitaire avec engagement de résultat.



3 offres de services pour mieux répondre à nos clients :



- Conseil : Banque & finance, assurance santé & prévoyance, BI, Data Management



- Services numériques : Expertise Java, Dot Net, Open Source, architectures, solutions digitales, décisionnel



- Infrastructures : Management systèmes et réseaux, virtualisation - consolidation, stockage - bases de données, sécurité



Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges ? N'hésitez pas à me contacter !



Daluz GOMIS

daluz.gomis@softcompany.fr