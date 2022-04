Hello,

je suis actuellement étudiante en master 1 de psychologie (orientation TCC) à Lille 3 et je réside sur Dunkerque. Je recherche activement un stage professionnalisant pour 2016-2017 (M2) en CMP, hôpital de jour... En plus de la théorie je souhaite, et j'ai besoin, d'acquérir une expérience professionnelle afin d'enrichir mes connaissances et me conforter dans mon orientation professionnelle.