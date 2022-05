Etudiante en Master 2 de psychologie du travail spécialité "conseil et intervention dans les organisations",

je suis formée

- à la méthodologie d'analyse, d'accompagnement et d'intervention psycho-sociales

- au diagnostic des organisations en matière de prévention et de santé

- à la prévention des risques psycho-sociaux (RPS)

- au droit social et aux problématiques économiques actuelles



Mes compétences :

Conseil RH

Analyse des besoins

Conseil en organisation

Rigueur