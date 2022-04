Elsa VERDIER

Tournée vers des fonctions administratives et comptables, je suis toujours à la recherche d'opportunités me permettant de découvrir de nouveaux domaines de compétences ou d'approfondir ceux déjà acquis lors de mes expériences professionnelles.

Je souhaite poursuivre mon évolution et l'organisme pour lequel je travaille ne peut à présent plus répondre à mon plan de carrière.

Actuellement en veille d'opportunités.