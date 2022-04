Elsa VIBERT-GUIGUE

Chef de Projet : Evénementiel , Relations publiques et Gestion de partenariats



Cadre : 4 ans d’expérience

Bac + 6

Anglais courant

Master Cadres ESSEC en cours " Sport , Management et Stratégie d'Entreprise".



Solide expérience en gestion de partenariats et en organisation d'événements B to C et B to B, particulièrement dans le domaine du sport.

Très intéressé aussi pour organiser des évènements dans le domaine artistique ( Expositions, concerts, projections de film, show entertainment...)



Compétences

// LANGUES // Français: langue maternelle et Anglais: courant, Toeic

// INFORMATIQUE // Internet, Word, Excel, PowerPoint, Movie Maker



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Marketing

marketing sportif

Relations publiques

Sponsoring