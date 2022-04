Elsa VIOLLET

Figer vos produits dans le temps est mon métier.



Actuellement photographe de studio de vêtements et accessoires de mode pour de la vente en ligne en shooting à plat et sur cintre.



Je passe une partie de mon temps libre à agrandir mon savoir sur la photographie de paysage; en explorant des techniques photographique comme le hdr, ou le bracketing photo...

J’aime prendre le temps pour un repérage photographique quelqu’il soit et je prends un grand plaisir à travailler mon image au moment de la prise de vue ainsi que son traitement numérique.



La vie avance a grand pas, en figeant alors le temps de vos produits ou lieux, monument ne disparaîtront jamais.... Array



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom

Capture One

Professionnelle

Rigoureuse