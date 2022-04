Elsa WEPSIEC

Apprentie en Master 2 Gestion des Risques Santé Sécurité Environnement au sein du Service Santé au Travail du CNPE du Blayais (EDF)

- Préparer les audits pour l’accréditation 17025

- Proposer des actions d’amélioration et assurer leurs suivis

- Rédiger et présenter la Revue de Direction au service SST

- Réaliser des audits sur les produits chimiques et mise à jour sur la base OLIMP

- Réaliser des visites terrain pour contrôler les chantiers (Vigilance partagée)

- Réaliser des études de postes (Ergonomie, RPS)

- Réaliser un accueil sécurité pour prestataires et agents EDF

- Participer au réseau QHSE (Travailler sur la méthode ABC)