Elsa ZAPATA

Issue d'une formation en design produit je me suis ouverte aux autres métiers de la conception pluridisciplinaire : l'ergonomie et l'ingénierie, grâce à un master en innovation et conception aux arts et métiers. j'aime particulièrement travailler la matière, la chaleur des ateliers de maquette pour tester auprès d'utilisateurs mes différentes propositions. je m'intéresse également à l'expérience utilisateur via les interfaces hommes machine. j'aime mener des études auprès d'utilisateurs et faire évoluer le projet de façon itérative.