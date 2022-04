Elsa ZENOU

Depuis 2006, je vis au rythme de l'association PEAJ pour l'Avenir - Programme Éducatif Accompagnement Jeunesse - et de ses projets. Aujourd'hui, je suis spécialisée sur le recrutement de jeunes en contrat aidé pour apporter fraîcheur et dynamisme au sein de votre structure, association ou entreprise. Je gère également un organisme de formation spécialisé pour soutenir nos jeunes lorsqu'ils sont placés en emploi, pour à la fois, les suivre, les aider à s'adapter et à développer leurs compétences.