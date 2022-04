Elsa ZILIO

WAT (We Are Technologies), bureau d'études et ingénierie en mécanique, instrumentation, électrotechnique, automatisme, informatique industrielle et fonction support, apporte son savoir-faire et accompagne ses clients sur leurs projets à forte valeur ajoutée.



100% creative people, WAT est une PME dynamique et en forte croissance. Créée en 2004, la structure totalise un CA 2016 de 8,5 M€.



Répartis sur 4 bassins d’emplois – Chambéry, Grenoble, Lyon, Paris – nos 100 collaborateurs officient en France et à l’international.



Nous rejoindre c'est participer à des projets innovants, en étant rattaché à un groupe industriel indépendant et à taille humaine, le groupe ICE (création : 1947, CA 2016 : 99 M€ & 850 p.)



Nous recrutons des profils :

- Automaticien

- Informaticien industriel

- Projeteur électrotechnique

- Projeteur mécanique

- Pilote études / conception mécanique

- Industrialisateurs ...

