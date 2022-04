Elsa ZILIO

WAT (We Are Technologies) est issu de la fusion de Médial Concept et m2es Technologies.



Depuis 2004, et avec un CA 2016 de 8,5 M€, nos 100 collaborateurs officient en France, sur 4 bassins d’emplois – Chambéry, Grenoble, Lyon, Paris – et à l’international.



Bureau d'études et ingénierie en mécanique, instrumentation, électrotechnique, automatisme, informatique industrielle et fonction support, nous apportons notre savoir-faire et accompagnons nos clients sur leurs projets à forte valeur ajoutée.



Nous rejoindre c'est participer à des projets innovants, tout en étant rattaché à un groupe industriel indépendant et à taille humaine, le groupe ICE (création : 1947, CA 2016 : 99 M€ & 850 p.)



Vous avez un profil de :



- Automaticien



- Informaticien industriel



- Projeteur électrotechnique



- Projeteur mécanique



- Pilote études / conception mécanique



- Industrialisateurs



... Rejoignez-nous !



Curieux ? Visitez nous !

http://www.medialconcept.com

http://www.m2es-technologies.com/

http://www.groupeice.com/



Spécialisations



AUTOMATISME, INFORMATIQUE INDUSTRIELLE, SUPERVISION, INTERFACE HOMMES MACHINES, INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES, CONTRÔLE COMMANDE, PROGICIEL MES et FORMATIONS



Mes compétences :

GPEC

Ressources humaines

Recrutement

Formation

Relations sociales

Microsoft Office

Peoplesoft