Elsie Rose AYÉ

Je suis une jeune créatrice de mode et j'ai ouvert ma première société de parfum, il y'a quelque année en arrière et aujourd'hui, j'ai ouvert ma propre boutique ici à Monaco et la première à St-tropez et aussi j'ai mes produits en vitrine du Ritz hôtel à Paris et également en vente dans la boutique du Ritz.

Nous faisons aussi du sur-mesur et également des pièces unique à la demande de nos clientes.

Vous pouvez allé sur mon site web, Facebook et tweeter, pour pourvoire mieux me connaître!

Cordialement



Mes compétences :

Vente

Ressources humaines

Marketing

Management

Distribution

Direction générale

Développement commercial

Communication