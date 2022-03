Patrick BÉARD

Si vous visitez ma fiche n'hésitez surtout pas à échanger. J'en serai très heureux.



Podologue spécialisé en Posturologie depuis 1979 et en Podologie du Sport. Aimant enseigner, j'ai été chargé de cours à la Faculté de Médecine de Paris XIII.



DU "posture et mouvement" de 2ème cycle de l'université d’Orsay je pratique la stabilométrie depuis 1991. J'ai suivi les formations du CFPO, Villeneuve, Floirat...



Diplôme universitaire Sport et Santé et Attestation Universitaire Européenne de Podologie Appliquée aux Sports de la Faculté de Médecine Paris XIII.



Toujours intéressé pour enseigner dans ces domaine (Posturologie, stabilométrie et Podologie du Sport).



J'exerce mon activité libérale à Monaco (Fontvieille), les bilans que je propose sont effectués à l'aide d'une plate-forme de stabilométrie, d'une plateforme multicapeurs (baropodométrie) et d'un tapis de marche avec analyse vidéo de la marche et de la course.

Ils associent la recherche de Syndromes et/ou des troubles posturaux, ainsi que les dysfonctions biomécaniques lors de la marche et de la course.



Thérapeute certifié de K-Taping



Ma recherche actuelle s'oriente sur la mise à disposition et la transmission de mon expérience professionnelle.



Par ailleurs j'ai été passionné de plongée sous-marine entre 1987 et 1997. Moniteur International 3*, Directeur de plongée, secrétaire général de la Fédération Monégasque des Activités Subaquatiques (FMAS), Secrétaire Général du Comité Scientifique de la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS).



