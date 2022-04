Distributeur exclusif au Maroc de la marque HW group, leader mondial des produits et solutions remote monitoring pour:

Environment monitoring

Ethernet monitoring

GSM remote monitoring

Network monitoring, rack monitoring

Server rooms monitoring

Data centers monitoring

Temperature monitoring over Web, SNMP, email or GSM

Water leak detection

Electricity consumption monitoring



