Elvina LAMY

Recherche du travail dans les jardineries avec certificat individuel (CERTIPHYTO) valable jusqu'en 2020, employés sérieuse et travailleuse



Mes compétences :

Accueillir le client

Renseigner sur les caractéristiques des végétaux

Effectuer les opérations d'encaissement

Réceptionner les marchandises les produits et cont

Trier et stocker les végétaux est effectué la prés

Contrôler l'état des végétaux les conditions de co

Effectuer l'entretien et le nettoyage de l'espace

Identifier les maladies,parasites sur les végétaux

Vendre ou utiliser des produits nécessitant le cer

Vérifier le fond de caisse est effectuer le compta