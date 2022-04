Elvina PERRAIS

Diplômée d'un Master en Marketing stratégique & opérationnel, animée par la culture et l'événementiel, je souhaite me diriger vers la coordination d'événements et le management de projets. Au plaisir d'échanger !



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing

Autodidacte

Relations Presse

Communication

Gestion de la relation client

Community management

User experience

Relationnel

Développement commercial

Stratégie de communication

Créativité

Conception-rédaction