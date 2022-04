Elvina PIROTAIS

"L'amélioration continue par le levier humain".



De mes 10 années passées en charge de l'amélioration continue dans une industrie de grande série, je retiens que les projets réussis et pérennes passent par une implication et une participation de TOUS les acteurs de l'entreprise.



La méthodologie et les outils que je propose sont inspirés du lean management, personnalisés en fonction des besoins du client mais toujours dans la préoccupation de placer l'humain au cœur du système.



Ma démarche, orientée terrain, s'appuie donc sur une vulgarisation des grands concepts de l'amélioration continue pour une meilleure appropriation de tous les salariés d'une entreprise.



La 8ème forme de gaspillage récemment identifiée dans le lean management n'est-elle pas la non-utilisation des ressources intellectuelles du personnel?



Mes compétences :

Gestion de projet

Jury en organisme de formation

Analyser et améliorer les performances

Animation de réunions

Lean management

Travail en équipe

Formation

Kaizen

5S

Gestion de la production

Amélioration continue

Ergonomie

ERP