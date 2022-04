Elvine ASSOULINE

Grâce à un cursus varié mais complémentaire, je dispose d’une large palette de compétences tant dans l'univers informatique (programmation C/C+, webmaster ... ), que dans l'univers commercial (exploitation d'outils CRM et ERP ...).

Au cours de mes expériences passées, j'ai eu l'occasion de travailler sur l'amélioration d'un logiciel de gestion de la relation client et de participer à la réalisation d'un plan de communication à Roland Garros.

Ces expériences m'ont permis de développer mon autonomie, mon relationnel et de confirmer mon choix vers ma poursuite d'étude.

Fortement passionné par le secteur du e-commerce, j'ai décidé d'effectuer un MBA E-business.



Mes compétences :

E-Business

Microsoft Windows

GNU

Customer Relationship Management

Apple MacOS