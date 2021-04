Alain RICHER

Expérience réussie dans la vente de solutions logicielles ou projets complexes en français ou anglais

Orienté résultats et satisfaction clients, capable de discours stratégiques, tactiques et métier.

Approche Grands Comptes et SBF120, stratégie de Comptes

Recrutement Partenaires – Assistance dans leur démarche commerciale

Prospection, élevage et Conduite de Projets pour différents Secteurs d’Activités (Banque Finance, Energie, Industrie,…

Dynamique, à l'écoute de l'expression des besoins Clients, autonome, goût du travail en équipe



Mes compétences :

Ingénieur d'affaires

Account manager

responsable commercial

Enterprise Resource Planning

Customer Relationship Management

Business Intelligence

Data management

Document management

Éditique