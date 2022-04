Laurence JOVER ORJOL

Actuellement Chef de Projets Marketing chez ITESOFT.

Mes Objectifs : CRM - Détection de projets et intérêts

Cibles : Grands comptes et grandes PME / Services Financiers, comptabilité, Courrier, Directions informatiques, etc.

Offre : Solutions logicielles de dématérialisation et traitement automatique de documents entrants dans l’entreprise (courriers entrants, factures fournisseurs, moyens de paiements, commandes clients)



Missions :

- Responsable CRM : développer l’outil CRM et veiller à sa bonne utilisation par les différents collaborateurs – Sensibiliser et former les utilisateurs -

- Organisation d'événements (Ateliers démo, web conférences, salons, roadshow) : Gestion des invitations (e-mailing), Promotion, Logistique, Gestion des retours & bilans

- Actions marketing direct

E-Mailing

Prospection téléphonique



Mes compétences :

Marketing B to B

CRM

marketing direct

dématérialisation

Gestion de projet