Elvine LOISEAUX / DELVAUX

Avocate en droit social



• Activité de Conseil aux entreprises

- Réalisation d’audits d’acquisition et de conformité ;

- Gestion des incidences sociales des restructurations et réorganisations d’entreprise, mise en œuvre de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE);

- Conduite des procédures d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel ;

- Suivi des relations avec l’administration du travail et les autorités administratives ;

- Organisation et aménagement du temps de travail ;

- Mise en place et renouvellement des institutions représentatives du personnel ;

- Gestion des conflits collectifs ;

- Gestion de la relation contractuelle : rédaction de contrats de travail, mise en œuvre de procédures de licenciement pour motif personnel et économique, négociation et rédaction d’accords transactionnels, gestion des départs négociés, gestion des problématiques liées à la mobilité internationale, au statut des dirigeants, au harcèlement moral ;

Intervention sur les problématiques liées au droit du sport ;

- Sécurité sociale et protection sociale.



• Activité judiciaire

Représentation devant toutes les juridictions appelées à connaître du contentieux social individuel ou collectif (CPH, CA, TGI, TI, TASS, juridictions administratives etc.)

• Animation de formations (sur l’actualité législative et jurisprudentielle)