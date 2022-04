Elvira LA FERE INSALACO

Après une longue carrière en cuisine dont près de 8 ans comme dirigeant, j’ai mis en pratique mes qualités managériales, mon sens de la communication, commercial et de la gestion ainsi que mon adaptation face aux imprévus.



Je souhaite rejoindre une Entreprise à taille humaine comme assistante de gestion où les objectifs d’amélioration de qualité et de service sont quotidiens et apporter mon savoir-être et mes compétences dans le domaine de la gestion d’Entreprise : suivi des dossiers administratifs, comptables, financiers, relationnel commercial, communication et gestion administrative du Personnel.



Mes compétences :

Valeur du Travail

Microsoft Office 2007

Travail en équipe

Ecoute et communication

Management

Organisée

Persévérante

Recrutement

Formation