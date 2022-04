Elvire GASTEL

Ayant débuté comme attachée commerciale, j'ai pu acquérir durant mon parcours professionnel des compétences visant à satisfaire une large clientèle allant des PME aux sites les plus industrialisés.

Mon expérience professionnelle, m'a permis de mettre en avant les qualités nécessaires pour développer de nouveaux services, mais surtout d'apporter des solutions additionnelles et innovantes à nos clients et prospects.

J'apprécie de mettre à profit mon énergie dans le travail d'équipe, dans l’accompagnent de mes collaborateurs à l'obtention de leur objectifs, mais ma priorité reste avant tout l’intérêt que je porte à la satisfaction de mes clients.

Mon optimisme me permet d'aborder chaque projet professionnel avec la volonté d'oser et persévérer, et d' organiser mon travail dans la bonne humeur , et le respect des autres et de moi-même.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Environnement