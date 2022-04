Georgia HENGEL

Plus spécialisée aujourd'hui en communication interne et en journalisme d'entreprise, mes compétences s'exercent également dans le domaine de l'évènementiel interne et externe, ainsi que l'animation des réseaux. j'ai rejoint le groupe AREVA en 2000 après 8 ans passés chez GROUPAMA SUD, en communication externe et évènementielle. le site du Tricastin pour lequel je travaille est en pleine mutation industrielle et organisationnelle, période passionnante. Cependant, bouger aujourd'hui m'intéresse aussi : changer de contexte professionnel,démarrer de nouveaux projets, connaître de nouvelles équipes, avec de nouvelles problématiques et bien sûr de nouveaux challenges ...



Mes compétences :

Gestion de crise