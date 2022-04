Elvira TOUSSAINT

Installée dans le Sud du Morbihan, j'ai 14 années d'expérience en qualité d'assistante de gestion dans divers domaines (plasturgie, bâtiment, ameublement, santé).



J'ai souhaité créer mon entreprise de secrétariat & gestion commerciale (Français-Allemand) après une expérience de 7 ans en tant qu’assistante commerciale et administrative au sein de la filiale française d’une société allemande. et de 7 autres années en qualité d'assistante de gestion.



Faire appel à une assistante freelance vous apportera de nombreux avantages :



- Service simple, un contrat de prestation = une facture ;

- Service sans surcoût, vous payez uniquement la prestation dont vous avez besoin ;

- Service souple et flexible, vous permettant de remédier à une absence ou à un surcroît de travail ;

- Service économique, gain de temps et d'argent



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Allemand

Ameublement

Bon relationnel

Organisée

Relationnel

Export

Assistante de gestion PME PMI

Assistante Commerciale

Formation aide comptable

Vente