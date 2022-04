Elvire APENDI

Diplômée en Ressources Humaines niveau Master, jeune dynamique, motivée et responsable, j'ai 4 ans d'expérience capitalisée dans les métiers de ressources humaines, allant de l'administration du personnel au recrutement, formation et développement des compétences, mais aussi dans la communication interne, le commercial et l'administration.

Rigoureuse , disponible avec un sens de l'écoute et de la relation client.

Bonne capacité d'adaptation , aptitude managériale et respectueuse des valeurs et règlements.



Mes compétences :

Rédaction des rapports

Reporting

Gestion du temps

Communiquer

Créer et développer les outils de travail

Organiser et gérer les évènements sociaux

Bonne maîtrise des pratiques RH