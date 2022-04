Elvire D'ALMEIDA

Professionnelle des Ressources Humaines, j'interviens sur différents projets de développement RH, en collaboration avec la DRH et les métiers. Mon objectif est de contribuer à la pérennisation des compétences et à la performance des collaborateurs afin de maintenir leur employabilité et de développer leur efficience.

La digitalisation des processus RH est un véritable enjeu stratégique pour les entreprises qui doivent gérer des bouleversements importants sur différents domaines RH tel que la gestion des carrières, l’identification des compétences clés, les plans de succession, la mobilité, la rétention des talent et la rémunération.



Mes compétences :

Gestion de carrière

Ressources humaines

Communication

GPEC

Communication interne

Recrutement

SIRH

AMOA

Gestion de projet

Audit

Project Management

SQL