Elvire KARMALECKI

Bonjour,

Je suis Elvire et mon parcours est plutôt étonnant. Finalement en regroupant les morceaux du puzzle, vous y découvrirez une véritable logique.

Dans ma vie, toutes mes expériences furent riches d’enseignement, toutes m'ont ramenées à la communication, l'échange, la transmission des connaissances. Mon empathie raisonnée pour l'autre, m'a permis d'identifier des freins sociaux, culturels, familiaux...et d'adapter les propositions en résonance.Formatrice en fle durant plus de 15 ans auprès d'un public mixte, issu d'origines et de cultures multiples. Référente de la formation linguistique dans le cadre du CAI à la FRATE, actions en direction des freins liés à illettrisme , formatrice dans le cadre des APP. Référente des ateliers de vie quotidienne, pour les femmes issues des quartiers, manquant d'autonomie. Formation linguistique à visée professionnelle.

Conseillère et animatrice des ateliers pôle emploi,, réalisation de CV, répondre à une offre d'emploi, pôle emploi.fr, préparer un entretien, simuler un entretien.

Habilitée à la réalisation des bilans de compétences pour l'OFII.

Mon travail est une passion, et je suis ravie d'élargir, grâce à vous mes relations professionnelles. Je demeure ouverte aux échanges ainsi qu'aux opportunités qui pourraient se présenter.





Mes compétences :

Pédagogie

Formation

Enseignement

Conseil

Informatique

Communication

Gestion de projet