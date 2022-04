Bonjour,



Ayant pour but de construire un réseau solide dans le monde du travail, je mets à jour mon profil sur ce site qui m'a été fortement recommandé.



Je suis désireuse d’évoluer dans le métier commercial vers un poste de responsabilité en mettant en œuvre tous les moyens qui sont les miens, et ceux qui me seront accordés pour arriver à mon objectif. Une fois mes expériences engrangées, je souhaite continuer dans cette direction mais avec une orientation plus internationale.



Actuellement je suis en poste de Chargée d'Affaires dans le secteur de la Santé.Auparavant, j’ai travaillé pour la société « Techni-Restauration » où j’occupais un poste de commercial ainsi que dans la société « Jipelec » où j’ai été amenée à tenir plusieurs rôles dont celui d’assistante commerciale, d’administration des ventes, et de secrétaire de direction.



Mes centres d'intérêts s’articulent principalement autour de la musique, et de mon entretien physique. J’ai eu le plaisir de participer aux spectacles de la flûte enchantée et de la Traviata au Summum de Grenoble avec l’orchestre universitaire de Grenoble en tant qu’altiste.



Je vous laisse découvrir plus amplement mon profil, et vous remercie par avance de l’attention que vous y porterez.



Très cordialement, Elvire Nicolas.



Mes compétences :

Prospection

Santé

Commerce international

Management commercial

Vente