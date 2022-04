Elvire REGNIER-LUSSIER

Professionnelle de l'achat avec 20 ans d’expériences auprès de multinationales aux Etats-Unis, en Suisse et en France dans les achats Directs (de production) et Indirect (hors production). Expérience dans le design et le déploiement d’organisation achat, la stratégie achat, la négociation, le développement et le management d’équipe internationales.



Mes compétences :

Management

Négociation

Achats

Strategie

International

Leadership