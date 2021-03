Quentin REGNIER

Durant ma carrière, j'ai eu l’occasion de développer les compétences suivantes:



*Management commercial : pilotage de cadres et de chargés de développement.



*Négociateur B to B : Ventes et partenariats.



*Pilotage et analyse de performance : Optimisation et automatisation des procédures d’analyse de performances.



*Gestion d'agence: Management de l'activité administrative et commerciale.



*Formateur en méthode de vente : Formation de formateur en acquisition et perfectionnement de méthodes de vente.



La grande curiosité d'esprit qui m'anime associée à mon cursus scientifique me permettent d'être force de proposition dans l'optimisation des activités qui me sont confiées.



Mes compétences :

B2B

Responsable d'agence

Management

Management commercial

Développement commercial

Stratégie commerciale

Lobbying

Négociation commerciale