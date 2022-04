Elvire SIMON

Après un début de carrière dans le secteur de service dans les fonctions de commerciales et managériales, je bénéficie dune dizaine d’ années d’expérience dans le conseil, l’emploi et la formation auprès des entreprises et des particuliers.









NOUVELLES PERSPECTIVES FORMATION :

Le calendrier des formations a déjà commencé en ce début d'année 2017, il est temps pour vous d'utiliser votre budget formation à bon escient afin d’accroître vos compétences pour cette nouvelle année !

Toutes les formations proposées sont disponibles sur notre site internet, voici quelques exemples des plus demandées :



Formations des artisans et commerçants :

- Formation en anglais commercial et vente

- Formation en informatique et internet

- Français professionnel et communication

- Communication sur les réseaux sociaux

- Gestion et développement commercial

- Gestion des Ressources Humaines



Formations pour les entreprises :

- Développement en GPEC

- Accompagnement individuel de vos collaborateurs surtout les peu ou pas qualifiés

- Conseil en recrutement

- Développement commercial

- Formation de développement personnel et d'efficacité professionnelle

- Formation de technique de vente

- Formation accueil / Relation client





Pour toutes informations ou demandes de formations, contactez nous :

- soit par mail : esimon@nouvellesperspectivesformation.fr

- soit par téléphone : 06 87 85 01 81



Mes compétences :

Formation continue

Formation informatique

Formation professionnelle continue

Développement commercial

Réseaux sociaux

Gestion de la relation client

Développement personnel

Techniques de vente

Conseil en communication

Français Langue Etrangère