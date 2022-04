Elvire VARO

COMPÉTENCES

Webmastering / e-marketing :

- Suivi de projets Web : identification des besoins, coordination et suivi avec les prestataires (bugs et évolutions des interfaces)

- Gestion de sites Internet (Intranet et e-commerce): animation, optimisation et rédaction de contenus

- Réalisation de campagnes e-mailings (création, diffusion et suivi statistique)

- Recrutement Web : achats mots-clés, affiliation, retargeting, display

- Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion)

- Référencement naturel et payant

- Suivi statistique : trafic Web et campagnes AMC

- Veille Web et marketing



Marketing :

- Actions de marketing direct (mailings, encarts)

- Études quantitatives et qualitatives



Communication :

- Organisation d’événements

- Réalisation de supports de communication (plaquettes, affiches, cartons d'invitation...)

- Relations presse et publiques

- Élaboration de plans de communication et médias



Logiciels & Web :

- PAO : Publisher, InDesign, Illustrator, Photoshop

- Plateforme e-commerce : Symfony, Magento

- Plateforme d'affiliation : NetAffiliation

- Plateforme d'e-mailing : Dolist, EMS, Néolane

- Gestion des mailings : Maileva

- Gestion CMS : Joomla, Wordpress

- Web : HTML, CSS, Dreamweaver

- Trafic Web : Google Analytics, XITI, Google Adwords



Langue :

- Anglais - niveau opérationnel



Mes compétences :

Retargeting

Display pub

Communication

Webmarketing

Affiliation

Magento

Print

Marketing

Web

Veille internet

E-commerce

Référencement internet