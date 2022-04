Diplomé du conservatoire national des arts et métiers de millau en développement web, je suis un jeune entrepeneur de 26 ans.Directeur du startopArray spécialisée dans la conception et création de sites internet dynamiques,e-commerces et applications web.je gère également un site de vente en ligne.



Mes compétences :

CSS3

Html5

Photoshop

jQuery

PHP