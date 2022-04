Je suis ELVIS DAHON ,Technicien Supérieur en IAA en fonction à la PALMCI depuis 2005.

J’ai été Responsable Qualité Régimes de février 2005 à octobre 2007 . J’ai assuré l’intérim des chefs de quart de production pendant deux (2) mois puis de 2007 à 2009 j'ai été Chef Cellule Qualité Régimes. Je suis actuellement Responsable Process et Garantie Qualité , emploi dans lequel mes principales tâches consistent à assurer :

1)le bon fonctionnement du laboratoire Process

-Analyser les bonnes pratiques existantes et proposer les améliorations

-Garantir la qualité des produits fabriqués en veillant a la fiabilité des analyses

- Participer à la Fixation des objectifs du contrôle qualité

-Veiller à l’exécution des instructions données

-Assister les techniciens dans l’exercice de leur fonction

2)le bon fonctionnement de la production

- Veiller à la mise en pratique des BPF ( Bonne Pratique de Fabrication )

-Faciliter l’évacuation des produits finis dans l’efficacité du temps de contrôle

- Garantir la qualité et la quantité des produits "en cour et finis"par le suivi de la qualité et du bilan matière

-Le suivi du empotage des camions

-Renseigner les donnée de qualité et de bilan matière dans SAP SAPHIR sur le module Management Qualité.



Mes compétences :

Chimiste

Chimiste de formation

Formation

Leader

Manageur

Organiser

Qualiticien

Sociable