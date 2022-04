Elvis GOLIKE GOLIKE

J'ai une formation Pluridisciplinaire en électrotechnique et en HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement). Expérience professionnelle diversifiée acquise dans plusieurs entreprises nationales et étrangères. A mon actif, plusieurs projets étudiés et réalisés dans les spécialités suivantes:Electricité, système de sécurité incendie, contrôle d'accès (Biométrie,carte magnétique, code ainsi que les portiers interphone et vidéophone), Réseau Informatique (câblage)et un poste des Responsable HSE occupé dans une entreprise du secteur forestier.

je continue d'apprendre et à diversifier mes connaissances pour plus d’efficacité dans mes interventions.



Mes compétences :

Courant faible

Courant fort

Management

Management sécurité

Sécurité

Système de Management

Systèmes électriques