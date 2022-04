Elvis KENMOE DJOUMBI

INFORMATIONS PERSONNELLES



Noms et Prénom : KENMOE DJOUMBI Elvis

Sexe : Masculin

Date de naissance : 24 Août 1986 Lieu de naissance : Yaoundé

Province d’origine : Ouest

Tél. : (+237) 6 96 88 08 59



Profession : CONTROLEUR / COMPTABLE/ AUDITEUR



I. FORMATION



2010 *DEA en Sciences de Gestion option finances et comptabilité (en cours)

2007-2008 *Maîtrise en Sciences de Gestion avec mention « Assez bien »

Université de Yaoundé II

2006-2007 *Licence en Sciences de Gestion avec mention « Assez bien »

Université de Yaoundé II

2005-2006 *DEUG en Sciences Economiques avec mention « Assez bien »

Université de Yaoundé II

2003-2004 *BAC G2 Techniques Quantitatives de Gestion avec mention « Bien »

Lycée Technique Industriel et Commercial de Yaoundé



Mes compétences :

Comptabilité

Consolidation

Consolidation des comptes

Contrôle de gestion

Diagnostic financier

Gestion budgétaire

Gestion des projets

Gestion des Risques

Gestion Financière

Marchés financiers

Audit

Audit financier

Audit interne

Audit comptable